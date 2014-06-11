Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CronexAO - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1101
- 1101
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Cronex
Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Awesome Oscillator, implementado en forma de nube de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Figura 1. Indicador CronexAO
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2391
