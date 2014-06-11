CodeBaseSecciones
CronexAO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Cronex

Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Awesome Oscillator, implementado en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador CronexAO

i-AMMA i-AMMA

Indicador de media móvil, similar a EMA.

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

Media móvil adaptativa de Perry Kaufman para grandes valores de periodo.

CronexAC CronexAC

Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Accelerator Oscillator, implementado en forma de nube de color.

i-HighLow i-HighLow

El indicador i-HighLow representa un canal cuyos límites corresponden a los valores más alto y más bajo de las sombras de las velas, en la cantidad de barras establecida, con un desplazamiento en vertical en puntos designado en los parámetros de entrada del indicador.