i-AMMA - indicador para MetaTrader 5
- 1283
Autor real:
RickD
Um indicador de média móvel semelhante ao EMA.
Calculado como se segue:
AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod
Média Móvel Modificada de 25 dias funciona como um filtro. Foi recomendado em "Commodity Futures Trading with Moving Averages".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no CodeBase em 07.08.2007.
Figura 1. O indicador i-AMMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2388
