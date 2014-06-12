CodeBaseSeções
i-AMMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1283
(21)
Autor real:

RickD

Um indicador de média móvel semelhante ao EMA.

Calculado como se segue:

AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod

Média Móvel Modificada de 25 dias funciona como um filtro. Foi recomendado em "Commodity Futures Trading with Moving Averages".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no CodeBase em 07.08.2007.

Figura 1. O indicador i-AMMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2388

