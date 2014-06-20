代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

i-AMMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1579
等级:
(21)
已发布:
已更新:
i-amma.mq5 (9.37 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

RickD

一款类似于 EMA 的移动均线指标。

计算如下:

AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod

25-日平均修改移动均线作为滤波器。它的建议来自 "Commodity Futures Trading with Moving Averages - 以均线进行期货交易"。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 07.08.2007。

图例 1. 该 i-AMMA 指标

图例 1. 该 i-AMMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2388

i-AMA-Optimum i-AMA-Optimum

由 Perry Kaufman 开发的用于大周期的自适应移动均线。

i-OneThird i-OneThird

此 i-OneThird 指标绘制对应多头以及空头范式的蜡烛图 (以 Heiken Ashi 风格)。

CronexAO CronexAO

此 MACD 指标, 其价格序列均被 Awesome 振荡器技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。

CronexAC CronexAC

此 MACD 指标, 其价格序列均被 Accelerator 振荡器技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。