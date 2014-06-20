此 i-OneThird 指标绘制对应多头以及空头范式的蜡烛图 (以 Heiken Ashi 风格)。

由 Perry Kaufman 开发的用于大周期的自适应移动均线。

此 MACD 指标, 其价格序列均被 Awesome 振荡器技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。

此 MACD 指标, 其价格序列均被 Accelerator 振荡器技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。