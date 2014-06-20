请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
RickD
一款类似于 EMA 的移动均线指标。
计算如下:
AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod
25-日平均修改移动均线作为滤波器。它的建议来自 "Commodity Futures Trading with Moving Averages - 以均线进行期货交易"。
此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 07.08.2007。
图例 1. 该 i-AMMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2388
