Индикатор New Fractal Lines реализует не "приседающий" бар, а "приседающий" фрактал и рисует фрактальные линии.

3 медвежьих и последовательно удлиняющихся бара? Мишки, нам не по пути!

Скрипт Lines_Create создаёт на графике 2 горизонтальные линии с именами UP_LEVEL и DOWN_LEVEL Скрипт Lines_Delete удаляет с графика линии, созданные скриптом Lines_Create Скрипт Lines_RASST является дополнением к скрипту Lines_Create.