Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-AMMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6178
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор AMMA (Average Modified Moving Average) вычисляется по формуле:
AMMA[i] = ((AMMA.Period-1)*AMMA[i+1] + Close[i])/AMMA.Period;
25-дневная средняя работает как фильтр. Индикатор описан в книге "Commodity Futures Trading with Moving Averages".
PowerTrend
Индикатор Сила(фазы) тренда.New_Fractal_Lines
Индикатор New Fractal Lines реализует не "приседающий" бар, а "приседающий" фрактал и рисует фрактальные линии.
e-TurboFx
3 медвежьих и последовательно удлиняющихся бара? Мишки, нам не по пути!Три скрипта для работы с горизонтальными уровнями
Скрипт Lines_Create создаёт на графике 2 горизонтальные линии с именами UP_LEVEL и DOWN_LEVEL Скрипт Lines_Delete удаляет с графика линии, созданные скриптом Lines_Create Скрипт Lines_RASST является дополнением к скрипту Lines_Create.