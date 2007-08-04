CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-AMMA - индикатор для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
6178
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор AMMA (Average Modified Moving Average) вычисляется по формуле:

AMMA[i] = ((AMMA.Period-1)*AMMA[i+1] + Close[i])/AMMA.Period;

25-дневная средняя работает как фильтр. Индикатор описан в книге "Commodity Futures Trading with Moving Averages".

Average Modified Moving Average

PowerTrend PowerTrend

Индикатор Сила(фазы) тренда.

New_Fractal_Lines New_Fractal_Lines

Индикатор New Fractal Lines реализует не "приседающий" бар, а "приседающий" фрактал и рисует фрактальные линии.

e-TurboFx e-TurboFx

3 медвежьих и последовательно удлиняющихся бара? Мишки, нам не по пути!

Три скрипта для работы с горизонтальными уровнями Три скрипта для работы с горизонтальными уровнями

Скрипт Lines_Create создаёт на графике 2 горизонтальные линии с именами UP_LEVEL и DOWN_LEVEL Скрипт Lines_Delete удаляет с графика линии, созданные скриптом Lines_Create Скрипт Lines_RASST является дополнением к скрипту Lines_Create.