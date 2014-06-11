CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-AMA-Optimum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1219
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
i-ama-optimum.mq5 (11.11 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

RickD

Media móvil adaptativa (АМА), desarrollada por Perry Kaufman.

АМА se ha proyectado de tal forma que se pueda regular su sensibilidad, dependiendo de la fuerza de la tendencia. Dicha versión del indicador está optimizada para grandes valores de periodo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 01.06.2007.

Figura 1. Indicador i-AMA-Optimum

Figura 1. Indicador i-AMA-Optimum

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2387

i-OneThird i-OneThird

El indicador i-OneThird dibuja las velas correspondientes a los patrones del toro y del oso (al estilo Heiken Ashi).

SuperTrend de marco temporal múltiple en forma de Pivot SuperTrend de marco temporal múltiple en forma de Pivot

Representa los niveles actuales y la dirección del indicador Supertrend en varios marcos temporales.

i-AMMA i-AMMA

Indicador de media móvil, similar a EMA.

CronexAO CronexAO

Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Awesome Oscillator, implementado en forma de nube de color.