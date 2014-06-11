Mira cómo descargar robots gratis
i-AMA-Optimum - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
RickD
Media móvil adaptativa (АМА), desarrollada por Perry Kaufman.
АМА se ha proyectado de tal forma que se pueda regular su sensibilidad, dependiendo de la fuerza de la tendencia. Dicha versión del indicador está optimizada para grandes valores de periodo.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 01.06.2007.
Figura 1. Indicador i-AMA-Optimum
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2387
