ポケットに対して
インディケータ

i-AMMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
857
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
i-amma.mq5 (9.37 KB)

MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

実際の著者：

RickD

EMAに似た移動平均指標。

計算法は下記のとおりです。

AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod

25日間平均として修正された移動平均がフィルタとして作動します。これは「Commodity Futures Trading with Moving Averages（移動平均線での商品先物取引）」で推奨されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年8月7日にコードベースで公開されました。

図1　i-AMMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2388

