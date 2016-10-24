実際の著者：

RickD

EMAに似た移動平均指標。



計算法は下記のとおりです。

AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod

25日間平均として修正された移動平均がフィルタとして作動します。これは「Commodity Futures Trading with Moving Averages（移動平均線での商品先物取引）」で推奨されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年8月7日にコードベースで公開されました。

図1 i-AMMA指標