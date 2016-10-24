無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-AMMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
RickD
EMAに似た移動平均指標。
計算法は下記のとおりです。
AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod
25日間平均として修正された移動平均がフィルタとして作動します。これは「Commodity Futures Trading with Moving Averages（移動平均線での商品先物取引）」で推奨されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年8月7日にコードベースで公開されました。
図1 i-AMMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2388
i-AMA-Optimum
ペリーカウフマンによる長い時間枠での適応移動平均。i-OneThird
i-OneThird 指標は（平均足スタイルで）強気と弱気のパターンに対応するローソク足を描画します。