Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-AMMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2195
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
RickD
Индикатор скользящей средней, сходной с EMA.
Вычисляется по формуле:
AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod
25-дневная Average Modified Moving Average работает как фильтр. Рекомендована в "Commodity Futures Trading with Moving Averages."
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.08.2007.
Рис.1. Индикатор i-AMMA
Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана для больших значений периодов.i-OneThird
Индикатор i-OneThird рисует свечи, соответствующие бычьим и медвежьим паттернам (в стиле Heiken Ashi).
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Awesome Oscillator, выполненный в виде цветного облака.i-HighLow
Индикатор i-HighLow рисует канал, границы которого соответствуют самым высоким и самым низким значениям теней свечей за заданное количество баров со смещением по вертикали на количество пунктов, определяемым во входных параметрах индикатора.