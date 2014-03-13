CodeBaseРазделы
i-AMMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

RickD

Индикатор скользящей средней, сходной с EMA.

Вычисляется по формуле:

AMMA[bar] = ((AMMAPeriod-1)*AMMA[bar+1] + Price[bar])/AMMAPeriod

25-дневная Average Modified Moving Average работает как фильтр. Рекомендована в "Commodity Futures Trading with Moving Averages."

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 07.08.2007.

Рис.1. Индикатор i-AMMA

