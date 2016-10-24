実際の著者：

RickD

ペリーカウフマンによって開発された適応移動平均（Adaptive Moving Average、AMA）。



AMAはトレンドの強さに応じて感度を調整することができるように設計されています。指標のこのバージョンは、長い時間枠のために最適化されています。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年6月11日にコードベースで公開されました。

図1 i-AMA-Optimum指標