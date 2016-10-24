無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-AMA-Optimum - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
RickD
ペリーカウフマンによって開発された適応移動平均（Adaptive Moving Average、AMA）。
AMAはトレンドの強さに応じて感度を調整することができるように設計されています。指標のこのバージョンは、長い時間枠のために最適化されています。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年6月11日にコードベースで公開されました。
図1 i-AMA-Optimum指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2387
i-OneThird
i-OneThird 指標は（平均足スタイルで）強気と弱気のパターンに対応するローソク足を描画します。i-FractalsEx
この指標は、入力パラメータで指定されたフラクタルを決定するために利用可能なバー番号でフラクタルを描画します。