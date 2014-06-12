CodeBaseSeções
Indicadores

i-AMA-Optimum - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

RickD

Média Móvel Adaptativa (AMA) desenvolvida por Perry Kaufman.

AMA foi projetada de modo em que você possa ajustar a sua sensibilidade, dependendo da força de uma tendência. Esta versão do indicador foi otimizada para grandes períodos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.06.2007.

Figura 1. Indicador i-AMA-Optimum

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2387

