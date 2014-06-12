Participe de nossa página de fãs
i-AMA-Optimum - indicador para MetaTrader 5
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
RickD
Média Móvel Adaptativa (AMA) desenvolvida por Perry Kaufman.
AMA foi projetada de modo em que você possa ajustar a sua sensibilidade, dependendo da força de uma tendência. Esta versão do indicador foi otimizada para grandes períodos.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 11.06.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2387
