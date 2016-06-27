CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-AMA-Optimum - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
746
(24)
Der wirkliche Autor:

RickD

Adaptive Moving Average (AMA) entwickelt von Perry Kaufman.

AMA wurde so entworfen, dass Sie seine Empfindlichkeit abhängig von der Stärke des Trends anpassen können. Diese Version des Indikators wurde für lange Perioden optimiert.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 11.06.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Indikator i-AMA-Optimum

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2387

i-OneThird i-OneThird

Der i-OneThird Indikator zeichnet Kerzen die mit bullishen und bearishen Mustern korrespondieren (im Stil von Heiken Ashi).

i-FractalsEx i-FractalsEx

Der Indikator mit der Option die Anzahl der Balken, die für die Bestimmung des Fraktals verwendet sollen in den Eingabeparametern auszuwählen.

i-AMMA i-AMMA

Indikator eines gleitenden Durchschnitts ähnlich wie der EMA.

CronexAO CronexAO

Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Awesome Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.