Der wirkliche Autor:



RickD

Adaptive Moving Average (AMA) entwickelt von Perry Kaufman.



AMA wurde so entworfen, dass Sie seine Empfindlichkeit abhängig von der Stärke des Trends anpassen können. Diese Version des Indikators wurde für lange Perioden optimiert.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 11.06.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Indikator i-AMA-Optimum