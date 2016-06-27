Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-AMA-Optimum - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 746
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der wirkliche Autor:
RickD
Adaptive Moving Average (AMA) entwickelt von Perry Kaufman.
AMA wurde so entworfen, dass Sie seine Empfindlichkeit abhängig von der Stärke des Trends anpassen können. Diese Version des Indikators wurde für lange Perioden optimiert.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 11.06.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Indikator i-AMA-Optimum
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2387
i-OneThird
Der i-OneThird Indikator zeichnet Kerzen die mit bullishen und bearishen Mustern korrespondieren (im Stil von Heiken Ashi).i-FractalsEx
Der Indikator mit der Option die Anzahl der Balken, die für die Bestimmung des Fraktals verwendet sollen in den Eingabeparametern auszuwählen.