Реальный автор:

RickD

Адаптивная скользящая средняя (АМА) разработана Перри Кауфманом.



АМА спроектирована так, чтобы можно было регулировать ее чувствительность в зависимости от силы тренда. Данная версия индикатора оптимизирована для больших значений периодов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.06.2007.

Рис.1. Индикатор i-AMA-Optimum