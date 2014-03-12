CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-AMA-Optimum - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

RickD

Адаптивная скользящая средняя (АМА) разработана Перри Кауфманом.

АМА спроектирована так, чтобы можно было регулировать ее чувствительность в зависимости от силы тренда. Данная версия индикатора оптимизирована для больших значений периодов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.06.2007.

Рис.1. Индикатор i-AMA-Optimum

