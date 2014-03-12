Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-AMA-Optimum - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2449
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
RickD
Адаптивная скользящая средняя (АМА) разработана Перри Кауфманом.
АМА спроектирована так, чтобы можно было регулировать ее чувствительность в зависимости от силы тренда. Данная версия индикатора оптимизирована для больших значений периодов.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.06.2007.
Рис.1. Индикатор i-AMA-Optimum
i-OneThird
Индикатор i-OneThird рисует свечи, соответствующие бычьим и медвежьим паттернам (в стиле Heiken Ashi).Exp_CronexRSI
Эксперт Exp_CronexRSI построен на основе сигналов осциллятора CronexRSI.