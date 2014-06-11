Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SuperTrend de marco temporal múltiple en forma de Pivot - indicador para MetaTrader 5
En este indicador se encuentra implementada la invocación al indicador SuperTrend, que se usa para mostrar en el gráfico los niveles Pivot correspondientes a la dirección y el valor actual en los diferentes marcos temporales.
Yo lo uso para ver los niveles de los marcos temporales mayores.
¡Atención! Para que funcione este indicador, el indicador fuente original SuperTrend debe encontrarse en la carpeta \MQL5\Indicators.
P.S. Este indicador lo desarrolló para mí zfs, por lo cual le estoy muy agradecido. Yo también lo he retocado un poco y puedo compartirlo con la comunidad.
