SuperTrend - indicador para MetaTrader 5

Indicator SuperTrend para MetaTrader 5.

La versión original se implementó en MQL4 y se publicó en el CodeBase de mql4.com

Se puede utilizar el estilo de dibujo DRAW_FILLING en el parámetro de entrada "Show_Filling".

Show_Filling=false:
Indicador SuperTrend

Show_Filling=true (DRAW_FILLING):

Indicador SuperTrend con estilo de dibujo DRAW_FILLING

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/576

