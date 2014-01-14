Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SuperTrend - indicador para MetaTrader 5
Indicator SuperTrend para MetaTrader 5.
La versión original se implementó en MQL4 y se publicó en el CodeBase de mql4.com
Se puede utilizar el estilo de dibujo DRAW_FILLING en el parámetro de entrada "Show_Filling".
Show_Filling=false:
Show_Filling=true (DRAW_FILLING):
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/576
