Multi-timeframe SuperTrend in forme eines Pivots - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator enthält einen Aufruf des SuperTrend Indikators, der für das Zeichnen von Pivotlevels die mit ihrer Richtung korrespondieren und aktuellen Werten auf anderen TimeFrames verwendet wird.
Ich verwende das um die Levels höherer TimeFrames zu sehen.
Achtung! Der Indikator benötigt den originalen Indikator SuperTrend. Er sollte in den Ordner \MQL5\Indicators kopiert werden.
P.S. Der User zfs hat diesen Indikator für mich entwickelt und ich möchte ihm dafür danken. Ich habe diesen Indikator modifiziert und möchte ihn mit der Community teilen.
