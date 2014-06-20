请观看如何免费下载自动交易
多时间帧轴点 SuperTrend
这款指标包括调用 SuperTrend 指标，用于绘制不同时间帧内的对应轴点级别方向和数值。
我使用它来观察更高时间帧的级别。
注意!此指标需要原始指标 SuperTrend 的编译文件。它必须放置于 客户端文件夹\MQL5\Indicators 中。
附言，用户 zfs 为我开发了这款指标, 在此我对他表示感谢。我修改了这款指标并愿意在社区里共享它。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2382
