多时间帧轴点 SuperTrend

指标 HighsLows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 HighsLowsSignal 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号，绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向，并在入场时机来临时，发送警报或语音信号。

此指标显示确定时间帧的 DynamicRS_C 指标数值的当前趋势信息。