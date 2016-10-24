ピボットの形での多時間枠SuperTrend

この指標はSuperTrend指標の呼び出しを含みます。 これは、他の時間枠でのその方向と現在値に対応するピボットレベルを描画するために使用されます。

私は、より長い時間枠のレベルの確認のために使用します。

注目！この指標は、ソース元のSuperTrend指標を必要とします。\MQL5\Indicatorsフォルダに配置してください。

追記この指標はユーザzfsが 私のために開発したもので、私は彼に感謝したいと思います。私はその指標を修正し、コミュニティと共有したいと思います。