Supertrend de multi períodos de tempo na forma de Pivot - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 3238
- 3238
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Este indicador contém uma chamada do indicador Supertrend, que é usado para desenhar os níveis de Pivot que correspondem à sua direção e ao seu valor atual em diferentes intervalos de tempo.
Eu uso ele para ver os níveis mais elevados dos períodos de tempos.
Atenção! O indicador requer o indicador fonte original Supertrend. Ele deve ser colocado na pasta \MQL5\Indicators.
P.S. O Usuário zfs desenvolveu este indicador para mim, e eu gostaria de agradecer-lhe. Eu modifiquei este indicador e quero compartilhá-lo com a comunidade.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2382
O Indicador HighsLows_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador HighsLowsSignal na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da direção da tendência ou do negócio e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado.DynamicRS_C_Signal
O indicador mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador DynamicRS_C com um período de tempo fixo.
O indicador i-OneThird desenha velas que correspondem aos padrões de alta e baixa (no estilo de Heiken Ashi).i-AMMA
Um indicador de média móvel semelhante ao EMA.