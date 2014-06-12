Supertrend de multi períodos de tempo na forma de Pivot

Este indicador contém uma chamada do indicador Supertrend, que é usado para desenhar os níveis de Pivot que correspondem à sua direção e ao seu valor atual em diferentes intervalos de tempo.

Eu uso ele para ver os níveis mais elevados dos períodos de tempos.

Atenção! O indicador requer o indicador fonte original Supertrend. Ele deve ser colocado na pasta \MQL5\Indicators.

P.S. O Usuário zfs desenvolveu este indicador para mim, e eu gostaria de agradecer-lhe. Eu modifiquei este indicador e quero compartilhá-lo com a comunidade.