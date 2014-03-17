CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Мультитаймфреймовый SuperTrend в виде Pivot - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Andreev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5846
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В данном индикаторе реализовано обращение к индикатору SuperTrend, с помощью которого на график наносятся Pivot-уровни, соответствующие его направлению и текущему значению на различных таймфреймах.

Я использую его чтобы видеть уровни старших таймфреймов.

Внимание! Для работы этого индикатора исходный оригинальный индикатор SuperTrend необходимо установить в папку \MQL5\Indicators.

Мультитаймфреймовый SuperTrend в виде Pivot

P.S. Этот индикатор разработал для меня zfs, за что ему большое спасибо. Я тоже немного доделал этот индикатор и готов поделиться им с сообществом.

BackgroundCandle_CronexAO_HTF BackgroundCandle_CronexAO_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора CronexAO.

CronexAO_HTF CronexAO_HTF

Индикатор CronexAO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CronexAC_HTF CronexAC_HTF

Индикатор CronexAC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BackgroundCandle_CronexAC_HTF BackgroundCandle_CronexAC_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора CronexAC.