Мультитаймфреймовый SuperTrend в виде Pivot - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5846
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
В данном индикаторе реализовано обращение к индикатору SuperTrend, с помощью которого на график наносятся Pivot-уровни, соответствующие его направлению и текущему значению на различных таймфреймах.
Я использую его чтобы видеть уровни старших таймфреймов.
Внимание! Для работы этого индикатора исходный оригинальный индикатор SuperTrend необходимо установить в папку \MQL5\Indicators.
P.S. Этот индикатор разработал для меня zfs, за что ему большое спасибо. Я тоже немного доделал этот индикатор и готов поделиться им с сообществом.
