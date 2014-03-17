Мультитаймфреймовый SuperTrend в виде Pivot

В данном индикаторе реализовано обращение к индикатору SuperTrend, с помощью которого на график наносятся Pivot-уровни, соответствующие его направлению и текущему значению на различных таймфреймах.

Я использую его чтобы видеть уровни старших таймфреймов.

Внимание! Для работы этого индикатора исходный оригинальный индикатор SuperTrend необходимо установить в папку \MQL5\Indicators.

P.S. Этот индикатор разработал для меня zfs, за что ему большое спасибо. Я тоже немного доделал этот индикатор и готов поделиться им с сообществом.