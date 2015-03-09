Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_CronexMFI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 810
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING. Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexMFI.
Dependiendo de la dirección de la tendencia que se determina por el colo de la nube del indicador inicial, el cuerpo de la vela se colorea en azul o carmesí, y las sombras se colorean en color azul claro o violeta claro, respectivamente.
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado CronexMFI.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.
Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_CronexMFI_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2379
El indicador CronexDeMarker permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.CronexMFI_HTF
El indicador CronexMFI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados de acuerdo con los colores del indicador CronexRSI.New_Fractals_Lines
El indicador muestra los fractales «agachados» considerando los volúmenes.