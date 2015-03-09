El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING. Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexMFI.

Dependiendo de la dirección de la tendencia que se determina por el colo de la nube del indicador inicial, el cuerpo de la vela se colorea en azul o carmesí, y las sombras se colorean en color azul claro o violeta claro, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado CronexMFI.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_CronexMFI_HTF