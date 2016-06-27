und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_CronexMFI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 676
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit den Farben der CronexMFI Indikator Wolke.
Abhängig von der Trendrichtung, die von der Farbe der Wolke des Originalindikators definiert wird, wird der Körper der Kerze in blau oder karmin gezeichnet, die zugehörigen Schatten werden in hellblau oder hellviolett gezeichnet.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei CronexMFI.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abb.1. BackgroundCandle_CronexMFI_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2379
Skript das mit Hilfe des Windows API das Setzen des Transparenzlevels des Client-Terminal-Fenster ermöglicht.CronexChaikin
Der MACD Indikator, in dem die Preisreihe durch die Reihe von Werten des Chaikin Oszillator Indikators ersetzt wird. Er wird in Form einer farbigen Wolke gezeichnet.
Indikator der Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke in Übereinstimmung mit den Farben des CronexRSI Indikators zeichnet.New_Fractals_Lines
Der Indikator zeigt "squatter" Fraktale bezugnehmend auf das Volumen.