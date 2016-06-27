CodeBaseKategorien
Indikatoren

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit den Farben der CronexMFI Indikator Wolke.

Abhängig von der Trendrichtung, die von der Farbe der Wolke des Originalindikators definiert wird, wird der Körper der Kerze in blau oder karmin gezeichnet, die zugehörigen Schatten werden in hellblau oder hellviolett gezeichnet.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei CronexMFI.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb.1. BackgroundCandle_CronexMFI_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2379

