O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos de acordo com as cores do indicador de nuvem CronexMFI.

Dependendo direção tendência definida pela cor da nuvem do indicador original, o corpo da vela é pintada em azul ou vermelho, as sombras apropriadas são pintadas em azul-claro ou violeta clara.

O indicador requer o arquivo do indicador CronexMFI.mq5 compilado. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Fig.1. Indicador BackgroundCandle_CronexMFI_HTF