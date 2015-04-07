Participe de nossa página de fãs
BackgroundCandle_CronexMFI_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos de acordo com as cores do indicador de nuvem CronexMFI.
Dependendo direção tendência definida pela cor da nuvem do indicador original, o corpo da vela é pintada em azul ou vermelho, as sombras apropriadas são pintadas em azul-claro ou violeta clara.
O indicador requer o arquivo do indicador CronexMFI.mq5 compilado. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Fig.1. Indicador BackgroundCandle_CronexMFI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2379
