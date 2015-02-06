请观看如何免费下载自动交易
BackgroundCandle_CronexMFI_HTF - MetaTrader 5脚本
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 CronexMFI 指标的数值。
由源指标云图的颜色来定义趋势，并依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成蓝色或赤红色, 影线被喷成浅蓝或浅紫色。
此指标需要编译的指标文件 CronexMFI.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. BackgroundCandle_CronexMFI_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2379
CronexChaikin
此 MACD 指标, 其价格序列均被 Chaikin 振荡器技术指标的数值序列替代。它以绘制彩色云形式实现。CronexDeMarker_HTF
此 CronexDeMarker 指标在输入参数中有时间帧选项。
BackgroundCandle_CronexRSI_HTF
此指标基于 CronexRSI 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。New_Fractals_Lines
此指标显示 "下蹲" 分形和其交易量。