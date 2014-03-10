Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BackgroundCandle_CronexMFI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1682
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами облака индикатора CronexMFI.
В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету облака исходного индикатора, тело свечи окрашивается в голубой или малиновый цвета, а теней - в светло-голубой или светло-фиолетовый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CronexMFI.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_CronexMFI_HTF
Индикатор CronexDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CronexChaikin
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменен на ряд значений технического индикатора Chaikin Oscillator, выполненный в виде цветного облака.
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами индикатора CronexRSI.New_Fractals_Lines
Индикатор отображает "приседающие" фракталы с учетом объёмов.