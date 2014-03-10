CodeBaseРазделы
Индикаторы

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1682
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с цветами облака индикатора CronexMFI.

В зависимости от направления тренда, определяемого по цвету облака исходного индикатора, тело свечи окрашивается в голубой или малиновый цвета, а теней - в светло-голубой или светло-фиолетовый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CronexMFI.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_CronexMFI_HTF

