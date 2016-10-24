コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
878
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形はCronexMFI指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青や真紅、髭は水色や薄紫に塗られています。

この指標はコンパイルされたCronexMFI.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BackgroundCandle_CronexMFI_HTF指標

図1　BackgroundCandle_CronexMFI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2379

透明な MetaTrader 5 透明な MetaTrader 5

このスクリプトは、Windows APIを使用して、クライアント端末ウィンドウの透明度レベルを設定することができます。

CronexChaikin CronexChaikin

価格シリーズがチャイキンテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。

BackgroundCandle_CronexRSI_HTF BackgroundCandle_CronexRSI_HTF

この指標はCronexRSI指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。

New_Fractals_Lines New_Fractals_Lines

この指標は、ボリュームに関して「squatter」フラクタルを表示します。