BackgroundCandle_CronexMFI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形はCronexMFI指標の色に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青や真紅、髭は水色や薄紫に塗られています。
この指標はコンパイルされたCronexMFI.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundCandle_CronexMFI_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2379
透明な MetaTrader 5
このスクリプトは、Windows APIを使用して、クライアント端末ウィンドウの透明度レベルを設定することができます。CronexChaikin
価格シリーズがチャイキンテクニカル分析指標の値の系列によって置き換えられているMACD指標。それは色付きの雲の形として描画されています。
BackgroundCandle_CronexRSI_HTF
この指標はCronexRSI指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。New_Fractals_Lines
この指標は、ボリュームに関して「squatter」フラクタルを表示します。