この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形はCronexMFI指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は青や真紅、髭は水色や薄紫に塗られています。

この指標はコンパイルされたCronexMFI.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 BackgroundCandle_CronexMFI_HTF指標