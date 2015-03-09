Autor real:

Cronex

En el indicador MACD la serie de precios ha sido sustituida por la serie de valores del indicador técnico MFI (Market Facilitation Index). El indicador ha sido implementado en forma de una nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador CronexMFI