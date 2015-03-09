Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
New_Fractals_Lines - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1012
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
olyakish
El indicador muestra los fractales «agachados» considerando los volúmenes.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 13.07.2007.
Fig. 1. Indicador New_Fractals_Lines
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2381
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados de acuerdo con los colores del indicador CronexRSI.BackgroundCandle_CronexMFI_HTF
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados de acuerdo con los colores del indicador CronexMFI.
El Asesor Experto Exp_CronexMFI se basa en las señales generadas por el oscilador CronexMFI.Exp_CronexRSI
El Asesor Experto Exp_CronexRSI se basa en las señales generadas por el oscilador CronexRSI.