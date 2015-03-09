CodeBaseSecciones
New_Fractals_Lines - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

olyakish

El indicador muestra los fractales «agachados» considerando los volúmenes.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 13.07.2007.

Fig. 1. Indicador New_Fractals_Lines

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2381

BackgroundCandle_CronexRSI_HTF BackgroundCandle_CronexRSI_HTF

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados de acuerdo con los colores del indicador CronexRSI.

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF BackgroundCandle_CronexMFI_HTF

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados de acuerdo con los colores del indicador CronexMFI.

Exp_CronexMFI Exp_CronexMFI

El Asesor Experto Exp_CronexMFI se basa en las señales generadas por el oscilador CronexMFI.

Exp_CronexRSI Exp_CronexRSI

El Asesor Experto Exp_CronexRSI se basa en las señales generadas por el oscilador CronexRSI.