CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CronexDeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
702
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
cronexdemarker.mq5 (6.28 KB) ver
cronexdemarker_htf.mq5 (10.56 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador CronexDeMarker permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado CronexDeMarker.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador CronexDeMarker_HTF

Fig. 1. Indicador CronexDeMarker_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2368

CronexMFI_HTF CronexMFI_HTF

El indicador CronexMFI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

CronexRSI_HTF CronexRSI_HTF

El indicador CronexRSI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

BackgroundCandle_CronexMFI_HTF BackgroundCandle_CronexMFI_HTF

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados de acuerdo con los colores del indicador CronexMFI.

BackgroundCandle_CronexRSI_HTF BackgroundCandle_CronexRSI_HTF

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados de acuerdo con los colores del indicador CronexRSI.