Indicadores

BackgroundCandle_CronexRSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
792
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
backgroundcandle_cronexrsi_htf.mq5 (19.03 KB) ver
cronexrsi.mq5 (7.35 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING. Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexRSI.

Dependiendo de la dirección de la tendencia que se determina por el colo de la nube del indicador inicial, el cuerpo de la vela se colorea en verde acero o violeta oscuro, y las sombras se colorean en color lima claro o violeta claro, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado CronexRSI.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_CronexRSI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2380

