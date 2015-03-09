Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundCandle_CronexRSI_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING. Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexRSI.
Dependiendo de la dirección de la tendencia que se determina por el colo de la nube del indicador inicial, el cuerpo de la vela se colorea en verde acero o violeta oscuro, y las sombras se colorean en color lima claro o violeta claro, respectivamente.
Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado CronexRSI.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.
Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_CronexRSI_HTF
El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor como rectángulos coloreados de acuerdo con los colores del indicador CronexMFI.CronexDeMarker_HTF
El indicador CronexDeMarker permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
El indicador muestra los fractales «agachados» considerando los volúmenes.Exp_CronexMFI
El Asesor Experto Exp_CronexMFI se basa en las señales generadas por el oscilador CronexMFI.