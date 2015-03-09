El indicador dibuja las velas del período de tiempo mayor con rectángulos coloreados usando los búferes DRAW_FILLING. Los rectángulos se rellenan de color de acuerdo con los colores de la nube del indicador CronexRSI.

Dependiendo de la dirección de la tendencia que se determina por el colo de la nube del indicador inicial, el cuerpo de la vela se colorea en verde acero o violeta oscuro, y las sombras se colorean en color lima claro o violeta claro, respectivamente.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar el archivo compilado CronexRSI.mq5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente.

Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_CronexRSI_HTF