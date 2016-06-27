und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der DynamicRS_C_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des DynamicRS_C Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.
Die Farbe der Histogrammbalken des initialen Indikators ist die Quelle für das Signal: Farbige Symbole auf Linien erscheinen, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.
Der Indikator benötigt die DynamicRS_C.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Indikator DynamicRS_C_Signal
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2361
