Der DynamicRS_C_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des DynamicRS_C Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.



Die Farbe der Histogrammbalken des initialen Indikators ist die Quelle für das Signal: Farbige Symbole auf Linien erscheinen, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die DynamicRS_C.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator DynamicRS_C_Signal