Indikatoren

DynamicRS_C_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
747
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der DynamicRS_C_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend durch Verwendung der Werte des DynamicRS_C Indikators mit einem festgelegten TimeFrame.

Die Farbe der Histogrammbalken des initialen Indikators ist die Quelle für das Signal: Farbige Symbole auf Linien erscheinen, wenn sich der Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die DynamicRS_C.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Indikator DynamicRS_C_Signal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2361

DynamicRS_Channel_HTF DynamicRS_Channel_HTF

DynamicRS_Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

Der DynamicRS_C Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

HighsLows_HTF_Signal HighsLows_HTF_Signal

Indikator HighsLows_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des HighsLowsSignal Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit einer farbigen Anzeige des Trends oder der Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosignale im Falle eines Markteinstiegszeitpunktes.

Digital_MACD_HTF Digital_MACD_HTF

Der Digital_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.