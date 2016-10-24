コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DynamicRS_C_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
767
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、固定された時間枠でのDynamicRS_C指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

シグナルの源は初期の指標線のヒストグラムの色です。対応する時間枠が変更されると線上に色付きのシンボルが表示されます。

この指標はDynamicRS_C.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　DynamicRS_C_Signal指標

図1　DynamicRS_C_Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2361

DynamicRS_Channel_HTF DynamicRS_Channel_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDynamicRS_Channel指標

DynamicRS_C_HTF DynamicRS_C_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDynamicRS_C指標

HighsLows_HTF_Signal HighsLows_HTF_Signal

HighsLows_HTF_Signalは、トレンドの方向またはHighsLows_HTF_Signal指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

Digital_MACD_HTF Digital_MACD_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDigital_MACD指標