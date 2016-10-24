この指標は、固定された時間枠でのDynamicRS_C指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。



シグナルの源は初期の指標線のヒストグラムの色です。対応する時間枠が変更されると線上に色付きのシンボルが表示されます。

この指標はDynamicRS_C.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 DynamicRS_C_Signal指標