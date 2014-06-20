一款由一序列简单的，未经均化的指标构成的指标。它以固定宽度的通道实现。

指标 HighsLows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 HighsLowsSignal 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号，绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向，并在入场时机来临时，发送警报或语音信号。

此指标显示多个时间帧的 Supertrend 指标的当前方向和标签。