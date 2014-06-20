请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DynamicRS_C_Signal - MetaTrader 5脚本
此 DynamicRS_C_Signal 指标显示确定时间帧的 DynamicRS_C 指标数值的当前趋势信息。
初始指标线的直方图颜色是信号源: 线中彩色符号则是对应时间帧内的柱线变化。
此指标需要 DynamicRS_C.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 指标 DynamicRS_C_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2361
DynamicRS
一款由一序列简单的，未经均化的指标构成的指标。DynamicRS_Channel
一款由一序列简单的，未经均化的指标构成的指标。它以固定宽度的通道实现。
HighsLows_HTF_Signal
指标 HighsLows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 HighsLowsSignal 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号，绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向，并在入场时机来临时，发送警报或语音信号。多时间帧轴点 SuperTrend
此指标显示多个时间帧的 Supertrend 指标的当前方向和标签。