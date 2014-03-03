Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DynamicRS_C_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2463
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор DynamicRS_C_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора DynamicRS_C на указанном таймфрейме.
В качестве источника сигнала служит цвет баров гистограммы исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора DynamicRS_C.mq5.
Рис.1. Индикатор DynamicRS_C_Signal
Индикатор из серии простейших индикаторов без усреднения.DynamicRS_Channel
Индикатор из серии простых индикаторов без усреднения. Выполнен в виде канала с фиксированной шириной.
Индикатор HighsLows_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора HighsLowsSignal на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подаёт алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.CronexRSI
Индикатор MACD, в котором ценовой ряд заменён на ряд значений из технического индикатора iRSI, выполненный в виде цветного облака.