Индикаторы

DynamicRS_C_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2463
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор DynamicRS_C_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора DynamicRS_C на указанном таймфрейме.

В качестве источника сигнала служит цвет баров гистограммы исходного индикатора. Цветные значки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора DynamicRS_C.mq5.

Рис.1. Индикатор DynamicRS_C_Signal

