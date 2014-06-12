Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DynamicRS_C_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1214
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador DynamicRS_C_Signal mostra informações relativas a tendência atual utilizando os valores do indicador DynamicRS_C com um período de tempo fixo.
A cor das barras do histograma do indicador inicial é a fonte do sinal: símbolos coloridos em linhas ocorrem quando a barra do período de tempo correspondente se altera.
O indicador requer arquivo DynamicRS_C.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. Indicador DynamicRS_C_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2361
Um indicador da série de indicadores simples sem média. Ele é implementado como um canal de largura fixa.Ticker_AMA
O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas do indicador AMA (Média Móvel Adaptativa) de Kaufman e do preço.
O Indicador HighsLows_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador HighsLowsSignal na barra escolhida como um objeto gráfico com indicação colorida da direção da tendência ou do negócio e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um momento de entrada no mercado.Supertrend de multi períodos de tempo na forma de Pivot
O indicador mostra os níveis atuais e a direção do indicador Supertrend em vários períodos de tempos.