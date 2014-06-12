O indicador DynamicRS_C_Signal mostra informações relativas a tendência atual utilizando os valores do indicador DynamicRS_C com um período de tempo fixo.



A cor das barras do histograma do indicador inicial é a fonte do sinal: símbolos coloridos em linhas ocorrem quando a barra do período de tempo correspondente se altera.

O indicador requer arquivo DynamicRS_C.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador DynamicRS_C_Signal