SatlMacd - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 923
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador consiste en un oscilador obtenido sobre la base de la diferencia promediada del filtro digital SATL y el precio Close.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Figura 1. Indicador SatlMacd
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2342
El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre las líneas de filtro digital lento y de precio.FatlMacd
Oscilador obtenido de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.
Experto Exp_DigitMacd construido en base a las señales del oscilador DigitMacd.BackgroundCandle_DigitMacd_HTF
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de la nube del indicador DigitMacd.