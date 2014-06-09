CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SatlMacd - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
923
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
satlmacd.mq5 (16.58 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador consiste en un oscilador obtenido sobre la base de la diferencia promediada del filtro digital SATL y el precio Close.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador SatlMacd

Figura 1. Indicador SatlMacd

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2342

Ticker_SATL Ticker_SATL

El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre las líneas de filtro digital lento y de precio.

FatlMacd FatlMacd

Oscilador obtenido de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

Experto Exp_DigitMacd construido en base a las señales del oscilador DigitMacd.

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con los colores de la nube del indicador DigitMacd.