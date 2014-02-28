Ставь лайки и следи за новостями
SatlMacd - индикатор для MetaTrader 5
- 2362
Индикатор представляет собой осциллятор на основе усредненной разности цифрового фильтра SATL и цены Close.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор SatlMacd
