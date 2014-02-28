CodeBaseРазделы
Индикаторы

SatlMacd - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2362
(24)
Индикатор представляет собой осциллятор на основе усредненной разности цифрового фильтра SATL и цены Close.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор SatlMacd

Ticker_SATL Ticker_SATL

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями медленного цифрового фильтра и цены.

MultiHighsLowsSignal MultiHighsLowsSignal

Индикатор MultiHighsLowsSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения семи индикаторов HighsLowsSignal с разных таймфреймов.

BackgroundCandle_DigitMacd_HTF BackgroundCandle_DigitMacd_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора DigitMacd.

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

Эксперт Exp_DigitMacd построен на основе сигналов осциллятора DigitMacd.