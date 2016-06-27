Dieser Indikator ist ein Oszillator basierend auf der gemittelten Differenz zwischen dem Digitalfilter SATL und dem Schlusspreis.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abbildung 1. Der SatlMacd Indikator