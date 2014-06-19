代码库部分
SatlMacd - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
satlmacd.mq5 (16.58 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
一款振荡器指标，绘制收盘价格和它的 SATL 数字滤波器之间的差值均线。

一款振荡器指标，绘制收盘价格和它的 SATL 数字滤波器之间的差值均线。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. 该 SatlMacd 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2342

