Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ticker_SATL - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 900
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
mandorr@gmail.com
El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre las líneas de filtro digital lento y de precio.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 10.09.2007.
Figura 1. Indicador Ticker_SATL
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2337
Oscilador obtenido de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.DigitMacd
Nube de color formada por las líneas de los filtros digitales FATL y SATL.
El indicador consiste en un oscilador obtenido sobre la base de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.Exp_DigitMacd
Experto Exp_DigitMacd construido en base a las señales del oscilador DigitMacd.