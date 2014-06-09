CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ticker_SATL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
900
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
ticker_satl.mq5 (11.02 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

mandorr@gmail.com

El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre las líneas de filtro digital lento y de precio.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase en mql4.com el 10.09.2007.

Figura 1. Indicador Ticker_SATL

Figura 1. Indicador Ticker_SATL

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2337

FatlMacd FatlMacd

Oscilador obtenido de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.

DigitMacd DigitMacd

Nube de color formada por las líneas de los filtros digitales FATL y SATL.

SatlMacd SatlMacd

El indicador consiste en un oscilador obtenido sobre la base de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.

Exp_DigitMacd Exp_DigitMacd

Experto Exp_DigitMacd construido en base a las señales del oscilador DigitMacd.