SatlMacd - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
この指標はSATLデジタルフィルタと終値の差の平均からのオシレータです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　SatlMacd指標

