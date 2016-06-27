CodeBaseKategorien
Ticker_FATL - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
710
(18)
Wirklicher Autor:

mandorr@gmail.com

Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen dem Preis und den Linien eines schnellen digitalen Filters gezeichnet.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 10.09.2007 veröffentlicht.

Abbildung 1. Indicator Ticker_FATL

Abbildung 1. Indikator Ticker_FATL

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2332

