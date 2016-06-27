und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ticker_FATL - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 710
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
mandorr@gmail.com
Der Indikator wird als farbige Wolke zwischen dem Preis und den Linien eines schnellen digitalen Filters gezeichnet.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 10.09.2007 veröffentlicht.
Abbildung 1. Indikator Ticker_FATL
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2332
