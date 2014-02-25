Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ticker_FATL - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
mandorr@gmail.com
Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями быстрого цифрового фильтра и цены.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 10.09.2007.
Рис.1. Индикатор Ticker_FATL
Цветное облако, образованное линиями цифровых фильтров FATL и SATL.