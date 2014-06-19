代码库部分
指标

Ticker_FATL - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

mandorr@gmail.com

此指标在价格和它的快速数字滤波器之间绘制彩色云图。

此指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 10.09.2007。

图例 1. 指标 Ticker_FATL

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2332

BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

此指标基于 StepMA_Stoch_KV1 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

MultiHighsLowsSignal MultiHighsLowsSignal

此 MultiHighsLowsSignal 指标显示七个不同时间帧的 HighsLowsSignal 指标的活动趋势信息。

Exp_DynamicRS_C Exp_DynamicRS_C

一款使用 DynamicRS_C 指标的交易系统。

DigitMacd DigitMacd

一款基于 FATL 和 SATL 数字滤波器形成的彩色云图。