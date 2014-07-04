CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Ticker_FATL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1065
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

mandorr@gmail.com

O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital rápido e o preço.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.09.2007.

Figura 1. Indicador Ticker_FATL

Figura 1. Indicator Ticker_FATL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2332

BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

O indicador desenha candles de um timeframe maior em retângulos com preenchimentos coloridos de acordo com os valores do indicador StepMA_Stoch_KV1.

MultiHighsLowsSignal MultiHighsLowsSignal

O indicador MultiHighsLowsSignal mostra informações sobre as tendências dos ativos usando os valores de sete indicadores HighsLowsSignal de diferentes timeframes.

Exp_DynamicRS_C Exp_DynamicRS_C

Um sistema de negociação que usa o indicador DynamicRS_C.

DigitMacd DigitMacd

Uma nuvem colorida formada pelas linhas dos filtros digitais FATL e SATL.