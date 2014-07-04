Participe de nossa página de fãs
Ticker_FATL - indicador para MetaTrader 5
- 1065
Autor real:
mandorr@gmail.com
O indicador é desenhado como uma nuvem colorida entre as linhas de um filtro digital rápido e o preço.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.09.2007.
Figura 1. Indicator Ticker_FATL
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2332
Uma nuvem colorida formada pelas linhas dos filtros digitais FATL e SATL.