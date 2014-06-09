CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DigitMacd - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
944
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
digitmacd.mq5 (11.21 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Nube de color formada por las líneas de los filtros digitales FATL y SATL.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador DigitMacd

Figura 1. Indicador DigitMacd

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2335

Exp_DynamicRS_C Exp_DynamicRS_C

Sistema comercial con uso del indicador DynamicRS_C.

Ticker_FATL Ticker_FATL

El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre las líneas de filtro digital rápido y de precio.

FatlMacd FatlMacd

Oscilador obtenido de la diferencia promediada del filtro digital FATL y el precio Close.

Ticker_SATL Ticker_SATL

El indicador se ha implementado en forma de nube de color entre las líneas de filtro digital lento y de precio.