CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ticker FATL - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文
Просмотров:
4547
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

FATL (Fast Adaptive Trend Line) "быстрая" адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты.

Можно почитать здесь.

Ticker FATL

Ticker SATL Ticker SATL

SATL (Slow Adaptive Trend Line) "медленная" адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты другого порядка (голубая линия на ценовом графике).

Today Trend Today Trend

Показывает на вероятный тренд за день.

DUR DUR

Индикатор DUR.

DynamicRS_C DynamicRS_C

Индикатор динамического уровня поддержки и сопротивления.