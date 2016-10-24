この指標はStepMA_Stoch_KV1指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。

MultiHighsLowsSignall指標は異なる時間枠での7つのHighsLowsSignal指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。