私たちのファンページに参加してください
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Ticker_FATL - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 950
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
mandorr@gmail.com
この指標は、高速デジタルフィルタと価格線の間の色付きの雲として描かれています。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月10日にmql4.comでの コードベース で公開されました。
図1 Ticker_FATL指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2332
