コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Ticker_FATL - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
950
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

mandorr@gmail.com

この指標は、高速デジタルフィルタと価格線の間の色付きの雲として描かれています。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年9月10日にmql4.comでの コードベース で公開されました。

図1　Ticker_FATL指標

図1　Ticker_FATL指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2332

BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

この指標はStepMA_Stoch_KV1指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。

MultiHighsLowsSignal MultiHighsLowsSignal

MultiHighsLowsSignall指標は異なる時間枠での7つのHighsLowsSignal指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

Exp_DynamicRS_C Exp_DynamicRS_C

DynamicRS_C指標を使った取引システム

DigitMacd DigitMacd

FALL及びSALTデジタルフィルタの線によって形成された色付きの雲