ポケットに対して
インディケータ

BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
803
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形はStepMA_Stoch_KV1指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は深緑または橙色、ヒゲは石灰または黄色で塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたStepMA_Stoch_KV1.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。

図1　BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF指標

図1　BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2331

