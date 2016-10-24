無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 803
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形はStepMA_Stoch_KV1指標の色に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は深緑または橙色、ヒゲは石灰または黄色で塗られています。
この指標の操作はコンパイルされたStepMA_Stoch_KV1.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。
図1 BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2331
MultiHighsLowsSignal
MultiHighsLowsSignall指標は異なる時間枠での7つのHighsLowsSignal指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。DynamicRS_C
平均化なしの一連の指標のトレンド指標
Ticker_FATL
この指標は、高速デジタルフィルタと価格線の間の色付きの雲として描かれています。Exp_DynamicRS_C
DynamicRS_C指標を使った取引システム