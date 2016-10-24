この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。長方形はStepMA_Stoch_KV1指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は深緑または橙色、ヒゲは石灰または黄色で塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたStepMA_Stoch_KV1.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置されます。

図1 BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF指標

