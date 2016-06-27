und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden in Übereinstimmung mit den Werten des StepMA_Stoch_KV1Indikators farbig gefüllt.
Abhängig von der Trendrichtung, die durch die Position des originalen Indikatorhistogramms relativ zu null definiert wird, wird der Körper derKerze in dunkelgrün oder orange gemalt, Schatten werden in hellgrün oder gelb gemalt.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei StepMA_Stoch_KV1.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2331
