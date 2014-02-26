Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора StepMA_Stoch_KV1.

В зависимости от направления тренда, определяемого по положению гистограммы исходного индикатора относительно нуля, тело свечи окрашивается в тёмно-зелёный или оранжевый цвета, а теней в светло-салатовый или жёлтый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StepMA_Stoch_KV1.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

