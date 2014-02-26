Ставь лайки и следи за новостями
BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1930
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора StepMA_Stoch_KV1.
В зависимости от направления тренда, определяемого по положению гистограммы исходного индикатора относительно нуля, тело свечи окрашивается в тёмно-зелёный или оранжевый цвета, а теней в светло-салатовый или жёлтый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StepMA_Stoch_KV1.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF
Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями быстрого цифрового фильтра и цены.DynamicRS_C
Индикатор тренда из серии индикаторов без усреднения.
Цветное облако, образованное линиями цифровых фильтров FATL и SATL.Exp_DynamicRS_C
Торговая система с использованием индикатора DynamicRS_C.