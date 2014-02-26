CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1930
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора StepMA_Stoch_KV1.

В зависимости от направления тренда, определяемого по положению гистограммы исходного индикатора относительно нуля, тело свечи окрашивается в тёмно-зелёный или оранжевый цвета, а теней в светло-салатовый или жёлтый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора StepMA_Stoch_KV1.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF

Ticker_FATL Ticker_FATL

Индикатор реализован в виде цветного облака между линиями быстрого цифрового фильтра и цены.

DynamicRS_C DynamicRS_C

Индикатор тренда из серии индикаторов без усреднения.

DigitMacd DigitMacd

Цветное облако, образованное линиями цифровых фильтров FATL и SATL.

Exp_DynamicRS_C Exp_DynamicRS_C

Торговая система с использованием индикатора DynamicRS_C.