请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1471
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 StepMA_Stoch_KV1 指标的数值。
由源指标直方图相对于零轴的位置来定义趋势，并依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成深绿色或桔红色, 影线被喷成浅绿或黄色。
此指标需要编译的指标文件 StepMA_Stoch_KV1.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
图例 1. 指标 BackgroundCandle_StepMA_Stoch_KV1_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2331
MultiHighsLowsSignal
此 MultiHighsLowsSignal 指标显示七个不同时间帧的 HighsLowsSignal 指标的活动趋势信息。DynamicRS_C
一款趋势指标，由一序列未经均化的指标构成。
Ticker_FATL
此指标在价格和它的快速数字滤波器之间绘制彩色云图。Exp_DynamicRS_C
一款使用 DynamicRS_C 指标的交易系统。